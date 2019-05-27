Парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и его правительству

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парламент Австрии на специальной сессии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Об этом сообщает ВВС.

Его прежний союзник по коалиции, крайне правая Партия свободы (FPÖ) поддержала предложение оппозиционных социал-демократов (SPÖ).

Президент Австрии теперь должен решить, кто будет канцлером.

Этот лидер возглавит временное правительство накануне выборов, запланированных на сентябрь.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. "Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги", - отмечается в сообшении.

Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии Курц разорвал коалиционное соглашение с FPÖ, обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы.