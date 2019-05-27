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27.05.2019, 17:42

Парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и его правительству

Парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и его правительству - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Австрии теперь должен решить, кто возглавит временное правительство

Парламент Австрии на специальной сессии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Об этом сообщает ВВС.

Его прежний союзник по коалиции, крайне правая Партия свободы (FPÖ) поддержала предложение оппозиционных социал-демократов (SPÖ).

Президент Австрии теперь должен решить, кто будет канцлером.

Этот лидер возглавит временное правительство накануне выборов, запланированных на сентябрь.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. "Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги", - отмечается в сообшении.

Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии Курц разорвал коалиционное соглашение с FPÖ, обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы.

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Теги: коррупция, Себастьян курц, австрия
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