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"Дружба важнее". Сербия в одностороннем порядке передумала высылать посла Черногории

30.11.2020, 09:10
Александр Вучич (фото - ЕРА)

Сербия отменила решение о высылке посла Черногории Тарзана Милошевича. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает РТС.

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Решение было принято после встречи Брнабич с президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД Николой Селаковичем.

По словам Брнабич, президент попросил в одностороннем порядке пересмотреть решение о высылке, поскольку дипломатические конвенции и принцип взаимности важны, "но жизнь и дружба с Черногорией важнее".

Правительство Сербии также проконсультировалось с представителями сербского народа в Черногории, которые поддержали отмену высылки Милошевича.

  • Вчера, 29 ноября, Черногория и Сербия заявили о взаимной высылке послов. Конфликт возник из-за слов посла Сербии Божовича о том, что объединение Черногории и Сербии в 1918 году было "освобождением". Божовича обвинили во вмешательстве во внутренние дела и дали 72 часа, чтобы покинуть страну. В ответ Сербия заявила о высылке Милошевича.
Денис Юдин
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Ана Брнабич Александр Вучич сербия черногория дипломатический конфликт

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