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Два пьяных украинца в автомобиле попали под поезд в Польше

Два пьяных украинца в автомобиле попали под поезд в Польше - Фото
Фургон с украинцами попал под поезд, ехавший из Перемышля до Щецина (Фото: depositphotos.com)
02.12.2019, 15:22

Оба остались живы

Автомобиль, где находились два гражданина Украины в нетрезвом состоянии, вчера попал под поезд в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.

ДТП произошло между железнодорожными станциями Хербы Нове и Панки. В фургон врезался поезд Интерсити, ехавший из Перемышля до Щецина. Наибольшие повреждения произошли вне кабины. Раненых доставили в больницу в Ченстохове, угрозы их жизни нет, полиция сообщилда, что оба они были пьяны. Также никто из пассажиров поезда не пострадал. Железнодорожное движение было временно приостановлено, пассажиры пересели на автобусы.

Мужчины, пострадавшие в аварии, являются работниками одного из предприятий Клобуцкого повята.

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