Два пьяных украинца в автомобиле попали под поезд в Польше

Автомобиль, где находились два гражданина Украины в нетрезвом состоянии, вчера попал под поезд в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio.
ДТП произошло между железнодорожными станциями Хербы Нове и Панки. В фургон врезался поезд Интерсити, ехавший из Перемышля до Щецина. Наибольшие повреждения произошли вне кабины. Раненых доставили в больницу в Ченстохове, угрозы их жизни нет, полиция сообщилда, что оба они были пьяны. Также никто из пассажиров поезда не пострадал. Железнодорожное движение было временно приостановлено, пассажиры пересели на автобусы.
Мужчины, пострадавшие в аварии, являются работниками одного из предприятий Клобуцкого повята.
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