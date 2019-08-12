Две недели в пути. В Африке запустили поезд между океанами - фото

Фото: скриншот видео BBC Travel Show

Между Анголой и Танзанией был запущен туристический железнодорожный маршрут длительностью 4300 км. Это первый маршрут, который соединяет атлантическое побережье Африки с побережьем Индийского океана. Об этом сообщает Railway Gazette.

Фото: ЦТС

Маршрут рассчитан на состоятельных туристов, желающих ознакомиться с дикой природой Африки. Вагоны оборудованы широкими окнами и небольшими смотровыми площадками. Салоны поезда оформлены в колониальном стиле.

Фото: ЦТС

Фото: ЦТС

Время в пути в одну сторону занимает две недели.

которые не курсировали почти пять лет. 6 августа Укрзализныця возобновила в Донбассе движение пригородных поездов

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