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Две недели в пути. В Африке запустили поезд между океанами - фото

Две недели в пути. В Африке запустили поезд между океанами - фото - Фото
Фото: скриншот видео BBC Travel Show
12.08.2019, 10:31

В Африке запустили туристический поезд, соединяющий побережья Индийского и Атлантического океанов

Между Анголой и Танзанией был запущен туристический железнодорожный маршрут длительностью 4300 км. Это первый маршрут, который соединяет атлантическое побережье Африки с побережьем Индийского океана. Об этом сообщает Railway Gazette.

Фото: ЦТС

Маршрут рассчитан на состоятельных туристов, желающих ознакомиться с дикой природой Африки. Вагоны оборудованы широкими окнами и небольшими смотровыми площадками. Салоны поезда оформлены в колониальном стиле.

Фото: ЦТС

Фото: ЦТС

Время в пути в одну сторону занимает две недели.

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африка поезд Танзания индийский океан атлантический океан Ангола
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