Две недели в пути. В Африке запустили поезд между океанами - фото

Между Анголой и Танзанией был запущен туристический железнодорожный маршрут длительностью 4300 км. Это первый маршрут, который соединяет атлантическое побережье Африки с побережьем Индийского океана. Об этом сообщает Railway Gazette.
Фото: ЦТС
Маршрут рассчитан на состоятельных туристов, желающих ознакомиться с дикой природой Африки. Вагоны оборудованы широкими окнами и небольшими смотровыми площадками. Салоны поезда оформлены в колониальном стиле.
Фото: ЦТС
Фото: ЦТС
Время в пути в одну сторону занимает две недели.
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