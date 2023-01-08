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Двое топ-чиновников США времен Буша призвали дать Украине танки и ракеты большой дальности

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 13:30
Двое топ-чиновников США времен Буша призвали дать Украине танки и ракеты большой дальности - Фото
Фото: EPA

Бывший глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и бывший шеф Пентагона Роберт Гейтс призвали дать Украине танки и ракеты большой дальности. Они считают, что Украина должна победить в войне, чтобы США и союзникам не пришлось воевать с Россией в будущем.

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"Мы оба неоднократно имели дело с Путиным и убеждены: он верит, что время на его стороне, что он сможет истощить украинцев и что единство США и Европы в поддержке Украины в конце концов размоется и распадется. Конечно, российская экономика и народ также пострадают, потому что война будет продолжаться, но россияне знали и худшие времена", – говорится в статье Райс и Гейтса.

Они уверены, что Путин не удовлетворится оккупированными территориями на востоке и юге Украины и пойдет дальше на запад, как только соберется с силами.

Поэтому при нынешних обстоятельствах любая договоренность о прекращении огня будет играть на руку России.

"Это неприемлемо. Единственный способ избежать такого сценария заключается в немедленном и кардинальном увеличении военной помощи Украине со стороны США и союзников – в достаточных количествах, чтобы сдержать новое наступление России и позволить Украине отбросить российские войска на востоке и юге", – говорится в публикации.

Они похвалили нынешнюю администрацию США за решение отправить Украине БМП Bradley, хотя и считают его несколько запоздалым.

Райс и Гейтс заявили, что Украине нужно больше: танки (желательно европейские из-за более простой логистики), ракеты большой дальности, современные беспилотники, больше боеприпасов, дополнительные средства разведки и наблюдения.

Все это нужно в течение недель, а не месяцев, подчеркнули они.

"Лучше остановить его [Путина] сейчас, пока от США и НАТО вообще не требуется больше. В лице Украины мы имеем решительного партнера, который готов нести последствия войны, чтобы нам самим не пришлось этого делать в будущем. Мы согласны со стремлением администрации Байдена избежать прямой конфронтации с Россией. Однако осмелевший Путин может не дать нам такого выбора. Способ избежать конфронтации с Россией в будущем – помочь Украине отбить оккупанта уже сейчас", – заявили Райс и Гейтс.

  • Кондолиза Райс возглавляла Государственный департамент США в 2005-2009 годах при Джордже Буше-младшем. Роберт Гейтс был министром обороны при двух президентах в 2006-2011 годах.
Андрій Водяний
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