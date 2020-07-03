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Двух сотрудников ООН отстранили от работы из-за секса в автомобиле организации

Двух сотрудников ООН отстранили от работы из-за секса в автомобиле организации - Фото
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке Фото: iStock/Global Images Ukraine
03.07.2020, 10:50

Двух сотрудников ООН в Израиле отстранили от работы из-за видео в интернете, на котором мужчина и женщина занимаются сексом в авто организации

Организация объединенных наций (ООН) временно отправила двух сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за совершения полового акта в машине с символикой организации в Израиле. Об этом сообщает BBC.

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Около недели назад в Twitter было опубликовано 18-секундное видео, получившее широкое распространение в интернете. На опубликованных кадрах видно, что женщина в красном платье сидит на мужчине. Они оба находились на заднем сиденье авто. На переднем сидении машины сидит еще один пассажир, водителя не видно.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что они считают подобное поведение "отвратительным". Отвечая на вопрос о том, был ли это секс за деньги, Дюжаррик заявил, что это является предметом расследования. ООН проводит строгую политику против сексуальных нарушений со стороны своих сотрудников.

Мужчин на видео опознали в качестве представителей организации ООН по надзору за перемирием (UNTSO) на Ближнем Востоке. Их отстранили от работы, посчитав это целесообразным, "учитывая серьезность обвинений в несоблюдении стандартов поведения, ожидаемых от международных гражданских служащих".

Если сотрудников признают виновными в нарушении правил поведения, то их могут вернуть на родину или отстранить от участия в миротворческих операциях ООН. Их страна несет ответственность за принятие дальнейших дисциплинарных или юридических мер. 

  • 30 января сообщалось, что в Голливуде вводят новые правила съемок сцен секса.
Владислав Сердюк
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ООН Израиль машина секс
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