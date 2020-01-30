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В Голливуде вводят новые правила съемок сцен секса

В Голливуде вводят новые правила съемок сцен секса - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео Netflix/Youtube
30.01.2020, 17:15

Правила разработали Гильдия актеров и SAG-AFTRA

В Голливуде приняли новые правила и протоколы, призванные предотвратить неподобающее поведение и домогательства на съемочной площадке во время работы над секс-сценами. Об этом заявили Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио (SAG-AFTRA), передает The Independent.

По новым правилам, на съемках должны регулярно присутствовать координаторы по интимным сценам, которые будут обсуждать с актерами, что те согласны сделать перед камерой.

"В соответствии с правилами, координаторы по интимным сценам должны встретиться с продюсерами, режиссерами и сценаристами на стадии препродакшена, чтобы установить ожидаемый уровень обнаженности и обговорить подробности изображаемого секса, прописанного в сценарии", – говорится в заявлении главы SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис.

Основатель Ассоциации профессионалов по интимным сценам Аманда Блюменталь считает, что новые правила четко описывают обязанности координаторов, и при этом остаются достаточно гибкими, чтобы меняться в зависимости от ситуации.

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