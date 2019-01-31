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31.01.2019, 17:28

Эбола возвращается: в ДР Конго вспышка лихорадки

Эбола возвращается: в ДР Конго вспышка лихорадки - Фото
Иллюстративное фото (EPA)

30% из 740 заразившихся - дети. Это вторая по масштабу вспышка Эболы в истории

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Со времени последней вспышки Эболы в ДР Конго вирусом заразились свыше 740 человек. 30% из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба UNICEF.

Сообщается, что из всех заразившихся умерли около 460 человек. 

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Нынешняя вспышка стала второй в истории по масштабу - первой была эпидемия 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне. 

В UNICEF также отмечают, что это уже десятая и наиболее смертельная вспышка Эболы в Конго. 

На борьбу с эпидемией ООН отрядило более 650 своих сотрудников. Они будут помогать церквям, неправительственным организациям и другим структурам предотвратить распространение эпидемии.

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Теги: Эбола, лихорадка, эпидемия, др конго
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