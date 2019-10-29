Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Еда с премьеры Терминатора уйдет пострадавшим от пожаров

Еда с премьеры Терминатора уйдет пострадавшим от пожаров - Фото
Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер на премьере в Лондоне (Фото: Facundo Arrizabalaga/EPA-EFE)
29.10.2019, 15:40

Торжественная премьера фильма должна была состояться 28 октября в Голливуде

Paramount Pictures и Skydance отменили торжественную премьеру нового фильма Терминатор: Темная судьба из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN.

Премьера должна была состояться в понедельник в Голливуде, и на красной дорожке должны были появиться Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна и Маккензи Дэвис.

В заявлении студий говорится, что все продукты питания, предназначенные для торжественной вечеринки, будут пожертвованы Американскому Красному Кресту, который поддерживает пострадавших от пожаров.

Сам Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, сказал, что был среди эвакуированных, покинувших свои дома около 3:30 утром 28 октября. Он выразил благодарность пожарным, "истинным героям боевиков, предотвращающих опасность, и защищающих своих собратьев-калифорнийцев".

Масштабные пожары в Калифорнии, получившие название Кинкейд, вынудили покинуть свои дома 180 000 человек. Более 1 млн человек остались без электричества.

Читайте также: В Лос-Анджелесе пожар в районах домов кинозвезд: видео

Напишите нам
терминатор пожары в калифорнии Арнольд Шварценеггер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 