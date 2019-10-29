Еда с премьеры Терминатора уйдет пострадавшим от пожаров

Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер на премьере в Лондоне (Фото: Facundo Arrizabalaga/EPA-EFE)

Paramount Pictures и Skydance отменили торжественную премьеру нового фильма Терминатор: Темная судьба из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает CNN.

Премьера должна была состояться в понедельник в Голливуде, и на красной дорожке должны были появиться Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна и Маккензи Дэвис.

В заявлении студий говорится, что все продукты питания, предназначенные для торжественной вечеринки, будут пожертвованы Американскому Красному Кресту, который поддерживает пострадавших от пожаров.

Сам Шварценеггер, бывший губернатор Калифорнии, сказал, что был среди эвакуированных, покинувших свои дома около 3:30 утром 28 октября. Он выразил благодарность пожарным, "истинным героям боевиков, предотвращающих опасность, и защищающих своих собратьев-калифорнийцев".

Масштабные пожары в Калифорнии, получившие название Кинкейд, вынудили покинуть свои дома 180 000 человек. Более 1 млн человек остались без электричества.

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