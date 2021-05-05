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Египет ограничивает работу ресторанов и закрывает пляжи из-за коронавируса

05.05.2021, 20:35
Египет ограничивает работу ресторанов и закрывает пляжи из-за коронавируса - Фото
Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI

Власти Египта решили ограничить часы работы магазинов и ресторанов, а также закрыть парки и пляжи из-за роста инфицирований коронавирусом в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Египта Мустафу Мадбули.

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Как отмечается, с 6 мая в течение двух недель магазины, торговые центры и рестораны должны будут заканчивать работу в 21:00. 

На этот же период запретят крупные собрания и концерты, а пляжи и парки будут закрыты с 12 по 16 мая.

Усиление ограничений связано с религиозными праздниками – завершением священного месяца Рамадан и днем прерывания поста Ид-аль-Фитр.

Сообщается, что в последние недели в Египте неуклонно растет число новых случаев COVID-19, и официальные лица предупредили о дальнейшем распространении инфекции, поскольку семьи встречаются во время религиозных праздников, не соблюдая меры предосторожности.

Мадбули заявил, что власти оштрафовали 1,7 миллиона человек на 50 египетских фунтов ($3,20) каждого нарушение масочного режима.

Общенациональная программа вакцинации началась в Египте в январе, к настоящему времени вакцинировано около 1 млн человек.

За минувшие сутки, 4 мая, в Египте выявили 1090 новых случаев заболевания COVID-19, 60 человек умерли. Эксперты говорят, что официальные цифры, вероятно, отражают лишь небольшую часть заразившихся коронавирусом в стране из-за относительно ограниченного тестирования и отсутствия результатов частных тестов.

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Наталия Медведева
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Египет коронавирус карантин
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