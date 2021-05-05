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Туризм | Танзания ужесточила правила въезда: от туристов будут требовать ПЦР-тесты и онлайн-заявки

05.05.2021, 10:15
Танзания ужесточила правила въезда: от туристов будут требовать ПЦР-тесты и онлайн-заявки - Фото
Танзания Занзибар (pixabay.com)

Власти Танзании обновили условия въезда в страну. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 4 мая от всех туристов будут требовать ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID, а также заполненную онлайн-форму. Об этом говорится на сайте местного Министерства здравоохранения.

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Результаты ПЦР-теста должны быть написаны на английском языке, а сам он – выполнен не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Танзанию. Кроме того, туристам, прибывающим из "стран с высоким риском" (перечень пока не указывается), необходимо будет повторно сдать экспресс-тест на коронавирус уже по прибытию – тест будет платным: по $25 с человека.

Правило с тестами коснулось и транзитных поездок: въехать в страну более, чем на 72 часа, можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом.

Также Танзания временно решила прекратить авиасообщение с Индией. При этом, тех туристов или местных, которые были в Индии в течение последних двух недель, обяжут пройти 14-дневный карантин.

  • В феврале 2021 года ВОЗ заявила, что Танзания не публикует данные по COVID-19 с мая прошлого года.

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Дарья Мостовая
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