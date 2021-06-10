Эхо войны. В Нидерландах нашли останки экипажа бомбардировщика RAF, сбитого в 1941 году

В Голландии, неподалеку от Амстердама, команда спасателей обнаружила останки экипажа бомбардировщика военно-воздушных сил Великобритании (RAF) фирмы Vickers Wellington. В частности, были найдены фрагменты костей и обрывки одежды летчиков, пишет ВВС.

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Бомбардировщик был сбит ночным истребителем Германии еще в начале Второй мировой войны – в июне 1941 года.

Внутри находился чешский экипаж в составе шести человек, одному из которых удалось спасти – он выпрыгнул с парашютом из горящего самолета, сломал ногу при приземлении и схвачен немцами, но в 1945 году ему удалось вернуться на родину. Остальные пилоты погибли.

"Они так и не вернулись домой, в Чехословакию, поэтому самое меньшее, что мы можем сделать – это найти их и похоронить должным образом", – подчеркнул один из участников группы по идентификации тел.

В те времена в британских воздушных силах служили, в том числе чехи, бежавшие из оккупированной фашистами Чехословакии. Пилоты чехословацкой эскадрильи летали преимущественно на бомбардировщиках Vickers Wellington и Liberator.

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Дарья Мостовая

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