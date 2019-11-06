Экс-госсекретарь: РФ и США оказались в состоянии холодной войны

Джеймс Бейкер (фото - EPA)

США и Россия оказались в состоянии "новой холодной войны". Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер, сообщает Голос Америки.

"Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", - отметил Бейкер.

По его словам, такими действиями является "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".

Бейкер считает, парадигма США была значительно лучше авторитарной парадигмы Советского Союза. "Так нам и нужно отвечать на современные вызовы", - убежден Бейкер.

"Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны ", - отметил Бейкер.