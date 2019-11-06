Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-госсекретарь: РФ и США оказались в состоянии холодной войны

Экс-госсекретарь: РФ и США оказались в состоянии холодной войны - Фото
Джеймс Бейкер (фото - EPA)
06.11.2019, 06:20

Формулу победы в "новой холодной войне" с Россией назвал Джеймс Бейкер

США и Россия оказались в состоянии "новой холодной войны". Об этом заявил бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер, сообщает Голос Америки.

"Мы, честно говоря, оказались в новой "холодной войне", причем столь же "холодной", как и предыдущая. И если меня сейчас спрашивают, как в ней победить, то я могу лишь предложить делать то же, что мы делали в прошлый раз", - отметил Бейкер.

По его словам, такими действиями является "решительная поддержка свободы, демократии и свободного рынка".

Бейкер считает, парадигма США была значительно лучше авторитарной парадигмы Советского Союза. "Так нам и нужно отвечать на современные вызовы", - убежден Бейкер.

"Когда российские самолеты облетают наши корабли и самолеты, это просто неприемлемо. Это нарушение правил применения вооруженных сил и может привести к инцидентам. Так и начинаются войны ", - отметил Бейкер.

  • 5 августа президент России Владимир Путин заявил, что выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. 
Напишите нам
Россия США холодная война Джеймс Бейкер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 