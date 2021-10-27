Экс-помощница Хиллари Клинтон написала мемуары о сексуальном насилии со стороны сенатора

Бывшая помощница Хиллари Клинтон Хума Абедин описала в мемуарах, как подверглась сексуальному насилию со стороны одного из сенаторов США. Его личность и партию она уточнять не стала, сообщает BBC.

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45-летняя Абедин написала, что в середине 2000-х неназванный сенатор пригласил ее домой и набросился на диване, пытаясь поцеловать.

"Он плюхнулся справа от меня, обнял левой рукой за плечо и поцеловал, проталкивая язык в рот, прижимая меня к дивану. Я была настолько потрясена, что оттолкнула его. Все, что я хотела, это стереть последние 10 секунд", – говорится в сообщении.

По словам Абедин, политик потом извинился и сказал, что его "неправильно поняли". Также несколько дней спустя они столкнулись в Капитолии, и сенатор спросил "остались ли они друзьями".

СПРАВКА. Абедин была помощницей Клинтон, когда она была сенатором США от Нью-Йорка с 2001 по 2009 год. Как пишет издание, Абедин называли "второй дочерью" Хиллари.

В августе 2021-го губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах. Джо Байден призвал его уйти в отставку.

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Владислава Михайленко

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