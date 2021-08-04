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Губернатор Нью-Йорка попал в секс-скандал. Байден призвал его уйти в отставку

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04.08.2021, 07:59
Губернатор Нью-Йорка попал в секс-скандал. Байден призвал его уйти в отставку - Фото
Джо Байден и Эндрю Куомо (фото - ЕРА)

Губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах – президент США Джо Байден призвал его уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters.

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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что против Куомо начато уголовное расследование. По ее словам, он в нарушение закона трогал, целовал или говорил наводящие комментарии 11 женщинам.

Результаты пятимесячного расследования обвинений в сексуальных домогательствах показали, что губернатор создал "токсичное" рабочее место, а его офис незаконно принял ответные меры против первого публичного обвинителя, пишут журналисты.

После обвинений от прокурора Байден призвал Куомо подать в отставку.

"Я думаю, он должен уйти в отставку...Я уверен, что некоторые объятия были совершенно невинными. Но, очевидно, генеральный прокурор решил, что есть вещи, которые такими не были", – сказал Байден.

При этом Куомо в своем видеообращении ясно дал понять, что уходить в отставку не планирует, пишут журналисты. Он также отрицал, что действовал ненадлежащим образом.

"Факты сильно отличаются от того, что было изображено...Я никогда не прикасался к кому-либо ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств. Мне 63 года. Я прожил всю свою сознательную жизнь на виду у публики", – сказал Куомо.

СПРАВКА. Куомо является губернатором Нью-Йорка с 2011 года. Он – член Демократической партии (как и Байден), при президентстве Билла Клинтона был министром жилищного строительства и развития городов США, также в 2007-11 годах занимал должность прокурора штата Нью-Йорк.

Когда-то он считался возможным кандидатом в президенты США и стал популярной фигурой, регулярно выступая на брифингах после начала пандемии коронавируса, отмечает Reuters.
Марк Сировой
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