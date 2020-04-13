Выборы президента США. Байдена обвинили в сексуальном насилии

Джо Байден (Фото - Tracie van Auken - EPA)

Тара Риде, экс-помощница возможного кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, обвинила его в сексуальном насилии. Об этом сообщает AP.

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По словам женщины, инцидент произошел в 1993 году, когда Байден был сенатором. Она утверждает, что политик прижал ее в подвале офисного здания, когда она принесла ему сумку, и "проник в нее пальцами".

"Он шептал мне и пытался поцеловать, он говорил: "Ты хочешь пойти куда-нибудь еще?" Я помню, что хотела сказать "стоп", но я не знаю, сказала ли я это вслух или просто подумала. Я была в ступоре", - говорит Риде.

По ее словам, она отстранилась, а потрясенный Байден сказал: "Давай, я же слышал, что нравлюсь тебе".

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Риде утверждает, что рассказала об инциденте супервайзерам Байдена, после чего ее полномочия начали сокращать, а затем рекомендовали найти новую работу. Сотрудники, которые работали на политика в то время, не подтвердили AP эту информацию: большинство из них не смогли вспомнить Риде и сказали, что для Байдена такое поведение нехарактерно.

Девушка также утверждает, что подала в 1993 году жалобу в отдел кадров Сената, однако не получила копию. По ее словам, документы личного дела Байдена сейчас находятся в Университете Делавэра, однако там их еще не рассекретили.

В предвыборной кампании Байдена назвали обвинения Риде "неправдой".

"Он посвятил свою общественную жизнь изменению культуры и законов о насилии в отношении женщин. Он твердо верит, что женщины имеют право быть услышанными - и услышанными с уважением. Такие заявления должны, быть тщательно рассмотрены независимой прессой", - сказала директор коммуникаций штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

Риде ранее обвиняла Байдена в харассменте, однако впервые обвинила в насилии. Весной 2019 года она и еще семь женщин обвинили политика в нежелательных прикасаниях. Байден тогда вину признал и сказал, что будет более внимателен к личному пространству других людей.

Байден является главным претендентом на пост кандидата в президенты США от Демократической партии после того, как из гонки выбыл его основной конкурент Берни Сандерс.

На партийных праймериз республиканцев уверенно лидирует нынешний президент Дональд Трамп.

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