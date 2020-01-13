Экс-президента Пакистана не будут казнить

Верховный суд Пакистана признал неконституционным создание спецсуда, который рассматривал дело 76-летнего бывшего президента страны Первеза Мушаррафа и приговорил его к смертной казни. Об этом сообщает Радио Свобода.
Судебная коллегия, рассмотрев петиции Мушаррафа, постановила, что разбирательство по делу о государственной измене не было подготовлено в соответствии с законодательством. Правительство Пакистана ранее также выступало против смертного приговора Мушаррафу, утверждая, что ответчику не предоставили право на справедливое судебное разбирательство.
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