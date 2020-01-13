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Экс-президента Пакистана не будут казнить

Экс-президента Пакистана не будут казнить - Фото
Первез Мушарраф (Фото: ЕРА)
13.01.2020, 17:55

Верховный суд Пакистана рассмотрел петиции Мушаррафа

Верховный суд Пакистана признал неконституционным создание спецсуда, который рассматривал дело 76-летнего бывшего президента страны Первеза Мушаррафа и приговорил его к смертной казни. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судебная коллегия, рассмотрев петиции Мушаррафа, постановила, что разбирательство по делу о государственной измене не было подготовлено в соответствии с законодательством. Правительство Пакистана ранее также выступало против смертного приговора Мушаррафу, утверждая, что ответчику не предоставили право на справедливое судебное разбирательство.

  • 17 декабря 2019 года на специальном судебном заседании в Исламабаде Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни. Суд признал его виновным в государственной измене, которая вменялась ему с 2013 года, и подрыве конституционного строя. Сейчас Мушарраф живет в Дубае.

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