Экс-президента Пакистана не будут казнить

Первез Мушарраф (Фото: ЕРА)

Верховный суд Пакистана признал неконституционным создание спецсуда, который рассматривал дело 76-летнего бывшего президента страны Первеза Мушаррафа и приговорил его к смертной казни. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судебная коллегия, рассмотрев петиции Мушаррафа, постановила, что разбирательство по делу о государственной измене не было подготовлено в соответствии с законодательством. Правительство Пакистана ранее также выступало против смертного приговора Мушаррафу, утверждая, что ответчику не предоставили право на справедливое судебное разбирательство.

17 декабря 2019 года на специальном судебном заседании в Исламабаде виновным в государственной измене, которая вменялась ему с 2013 года, и подрыве конституционного строя. Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни . Суд признал его

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