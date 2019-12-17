Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

Первез Мушарраф (фото - ЕРА)

Бывший военный лидер Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни на специальном судебном заседании в Исламабаде. Об этом пишет BBC News.

Суд в составе трех судей приговорил генерала к уголовной ответственности по делу о государственной измене, которая вменялась ему с 2013 года. Двое проголосовали за казнь, третий - против.

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Обвинение связано с приостановлением действия конституции страны Мушаррафом в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение, чтобы продлить срока своих полномочий.

Мушарраф пришел к власти 12 октября 1999 года в результате бескровного государственного переворота, который произошел за 17 часов. Сразу после этого по центральному ТВ сказали, что премьер Наваз Шариф смещен с должности. Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.