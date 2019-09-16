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В Пакистане заявили о возможности ядерной войны

В Пакистане заявили о возможности ядерной войны - Фото
Премьер-министр Пакистана Имран Хан (Фото: EPA)
16.09.2019, 11:22

Потенциальный конфликт между Индией и Пакистаном может стать ядерным, предупреждает пакистанский премьер-министр

Пакистан не начнет войну первым, но когда сражаются две ядерные державы, возможен переход к ядерной войне, заявил в эфире телеканала Al Jazeera премьер-министр Пакистана Имран Хан.

На вопрос, разделяет ли он мнение министра иностранных дел Пакистана о том, что конфликт между Индией и Пакистаном из-за отмены самоуправления в индийском штате Джамму и Кашмир может спровоцировать ядерную войну, премьер-министр ответил: "Абсолютно".

"Пакистан никогда не начнет войну. Я пацифист, я против войны. Но что я ясно сказал: когда две страны с ядерным оружием сражаются - если они ведут конвенционную войну - есть все возможности закончить ядерной войной", - заявил Хан.

Индия обладает ядерным оружием с 1974 года, Пакистан - с 1998. Каждая из сторон имеет, предположительно, порядка сотни готовых к применению ядерных зарядов.

По словам Хана, он разочарован международной реакцией на решение индийского премьера Нарендры Моди отменить самоуправление в штате Джамму и Кашмир и обвинил Индию в проведении геноцида.

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пакистан имран хан ядерная война Кашмир Джамму
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