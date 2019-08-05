Индия лишила Кашмир особого статуса

Министр внутренних дел Индии Амит Шах (фото - EPA)

Правительство Индии отменило особый автономный статус штата Кашмир, вызвав опасения по поводу возможной резкой реакции в единственном регионе страны, где мусульманское население составляет большинство. Об этом сообщает Голос Америки.



Отмечается, что министр внутренних дел Амит Шах сообщил парламенту, что президент подписал указ об отмене Статьи 370, которая позволяла штату устанавливать собственные законы и иметь независимость во всех вопросах, кроме международной политики, обороны и связи.

Также отменен запрет на приобретение собственности в Кашмире для людей, не являющихся жителями штата. Теперь индийцы из других регионов смогут селиться там, покупать земли и занимать должности в местном правительстве.

Правительство также планирует разделить штат на две федеральные территории, состоящие из Джамму и Кашмира и буддистского региона Ладакх.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал это шаг явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Заявление Шаха было встречено массовыми протестами в Нью-Дели со стороны оппозиционных партий Индии, назвавших это решение неконституционным. Протесты прошли и в столице Пакистана Исламабаде, а также в южном коммерческом центре Пакистана Карачи.

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Кашмир разделен между Индией и Пакистаном, однако обе страны претендуют на всю территорию региона. Этот территориальный спор стал поводом для двух из трех войн между странами и остается источником напряженности в их отношениях.