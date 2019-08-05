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Пакистан отверг планы Индии лишить Кашмир особого статуса

Пакистан отверг планы Индии лишить Кашмир особого статуса - Фото
Индия-Пакистан (Фота - EPA)
05.08.2019, 14:53

Односторонние шаги правительства Индии не могут изменить статус Джамму и Кашмира как спорной территории, считают в Пакистане

Пакистан в понедельник решительно осудил и отверг намерения правительства Индии изменить статус штата Джамму и Кашмир, сообщает The Tribune.

По мнению пакистанских властей, Джамму и Кашмир - международно признанная спорная территория, и никакие односторонние шаги Индии не могут изменять ее статус, что закреплено в решениях Совета безопасности ООН. Не будут такие шаги приняты и населением Джамму и Кашмира, считают в Пакистане.

Как сторона международного спора, Пакистан будет использовать все доступные возможности чтобы пресечь незаконные, с его точки зрения, шаги.

Ранее сообщалось, что официальный Дели предлагает упразднить ст. 370 конституции Индии: она закрепляет за преимущественно мусульманским штатом Джамму и Кашмир "особый статус" и дает ему больше автономии, чем любому другому региону страны. Эта статья крайне важна для региональной безопасности: она заложена в основу присоединения штата к Индии.

Лидер Демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти уже назвала ситуацию из-за предложения властей "самым темным днем в индийской демократии". По ее мнению, принятие таких правок будет неконституционным и "сделает Индию оккупационной силой в штате".

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Индия пакистан особый статус Джамму и Кашмир
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