Что-то назревает. В Индии хотят лишить Кашмир особого статуса

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Индийское националистическое правительство собирается сделать один из самых серьезных шагов по ситуации в штате Джамму и Кашмир - этот регион в Гималаях уже почти 70 лет является яблоком раздора между Индией и Пакистаном. Об этом пишет индийский филиал The Economic Times.

Официальный Дели предлагает упразднить ст. 370 конституции страны: она закрепляет за этим преимущественно мусульманским штатом "особый статус" и дает ему больше автономии, чем любому другому региону страны. Эта статья крайне важна для региональной безопасности: она заложена в основу присоединения штата к Индии много лет назад.

Такой статус, среди прочего, разрешает покупать там недвижимость лишь резидентам. Также, по законодательству, на госслужбу в штате могут претендовать только местные жители.

Идею о лишении штата автономного статуса в парламенте Индии озвучил министр внутренних дел страны Амит Шах. "Устройство Джамму и Кашмира нужно реорганизовать", - заявил он, призвав депутатов включить этот вопрос в повестку дня.

Лидер Демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти уже назвала ситуацию из-за предложения властей "самым темным днем в индийской демократии". По ее мнению, принятие таких правок будет неконституционным и "сделает Индию оккупационной силой в штате".

"Это будет иметь катастрофические последствия", - предостерегла политик.

Индия и Пакистан успели дважды повоевать за этот регион, а также устроили всемирно известный конфликт за высокогорный ледник Сиачен. Местные сепаратисты десятилетиями ведут "войну" против правительства: большинство группировок региона хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану.

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