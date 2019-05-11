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11.05.2019, 15:17

Террористы объявили "провинцию" Исламского государства в Индии

Террористы объявили "провинцию" Исламского государства в Индии - Фото
Фото: news.vice.com

Этими заявлениями ИГ пытается укрепить свое положение после уничтожения радикальной организации в Ираке/Сирии как масштабного незаконного формирования

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Боевики террористической сети Исламское государство заявили о создании своей "провинции" на территории Индии в традиционно неспокойном регионе Кашмир. Об этом пишет агентство Reuters.

"Агентство новостей" джихадистов Amaq объявило, что "провинция" теперь называется Вилайят Хинд. Они утверждают, что убили несколько индийских военных в городе Амшипора.

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Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, которые действуют партизанскими методами.

Недавно боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт на Пасху в Шри-Ланке: тогда погибли по меньшей мере 253 человека.

"Мир может закатить глаза, узнав об этих событиях, но для джихадистов в таких уязвимых регионах это важные жесты, которые помогут заложить основу для восстановления "халифата", - заявили в SITE Intel Group, которая отслеживает активность исламистов по миру.

Сепаратисты мусульманского Кашмира десятилетиями ведут "войну" против правительства. Большинство группировок в регионе хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану. Индия и Пакистан регулярно воюют за Кашмир: скрыто и не очень.

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Теги: исламское государство, Индия, терроризм, Кашмир
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