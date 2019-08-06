Кашмиру отключили ТВ, интернет, связь и частично электричество

Свеча (фото - pixabay.com)

В неспокойном индийском штате Джамму и Кашмир второй день продолжается коммуникационный блэкаут: вчера, 5 августа, официальный Дели упразднил особый статус этого гималайского региона. О событиях на северо-западе Индии пишет Reuters.

Как утверждает агентство, центральные власти выключили телевидение, телефонную связь и интернет, чтобы пресечь возможные массовые протесты в преимущественно мусульманском штате, на который уже более 70 лет заявляет права соседний Пакистан.

"Пока мы справляемся", - сообщил топ-чиновник одного из госпиталей в летней столице региона Сринагаре.

За несколько часов до объявления об отмене автономного статуса штата центральные власти осуществили "беспрецедентное отключение связи в регионе". Были арестованы некоторые из лидеров Кашмира, в том числе два местных экс-премьера.

Индия и Пакистан успели дважды повоевать за этот регион, а также устроили всемирно известный конфликт за высокогорный ледник Сиачен. Местные сепаратисты десятилетиями ведут "войну" против правительства: большинство группировок региона хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану.

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