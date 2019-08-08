Протесты в Кашмире: правительство массово задерживает политиков

Правительственные полицейские на улицах Кашмира. (Фото: Farooq Khan/EPA)

Индийские правоохранители массово задерживают кашмирских политиков. Причиной арестов стали крупные протесты населения из-за отмены правительством Индии особого автономного статуса штата Кашмир. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление индийских властей.

Как заявляют в агентстве, индийские полицейские задержали уже более 300 местных политиков, чтобы успокоить протесты в Кашмире.

По мнению индийских властей, подобные действия позволяют им усилить контроль над ситуацией в регионе.

Кашмир разделен между Индией и Пакистаном, однако обе страны претендуют на всю территорию региона. Этот территориальный спор стал поводом для двух из трех войн между странами и остается источником напряженности в их отношениях.