Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Пакистане заявляют, что армия поддержит Кашмир любым способом

06.08.2019, 14:33

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана заявил, что армия готова оказать любую поддержку "людям в Кашмире"

Пакистанская армия готова и пойдет на все, чтобы выполнить свои обязательства перед Кашмиром, заявил во вторник начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, сообщает Рейтерс.

"Армия Пакистана твердо поддерживает кашмирцев в их справедливой борьбе до самого конца", - заявил он.

Генерал не уточнил, какие именно меры поддержки имеются в виду.

Вчера правительство Индии отменило автономный статус штата Джамму и Кашмир, вызвав опасения по поводу возможной резкой реакции в единственном регионе страны, где мусульманское население составляет большинство. Пакистан назвал это решение нарушением резолюций ООН.

Чтобы пресечь возможные акции протеста, центральные власти выключили в Кашмире интернет, телевидение и телефонную связь и, частично, электричество.

Индия и Пакистан успели дважды повоевать за этот регион, а также устроили всемирно известный конфликт за высокогорный ледник Сиачен. Местные сепаратисты десятилетиями ведут "войну" против правительства: большинство группировок региона хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану.

Напишите нам
Индия пакистан Кашмир Джамму
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 