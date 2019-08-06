В Пакистане заявляют, что армия поддержит Кашмир любым способом

Пакистанская армия готова и пойдет на все, чтобы выполнить свои обязательства перед Кашмиром, заявил во вторник начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва, сообщает Рейтерс.

"Армия Пакистана твердо поддерживает кашмирцев в их справедливой борьбе до самого конца", - заявил он.

Генерал не уточнил, какие именно меры поддержки имеются в виду.

Вчера правительство Индии отменило автономный статус штата Джамму и Кашмир, вызвав опасения по поводу возможной резкой реакции в единственном регионе страны, где мусульманское население составляет большинство. Пакистан назвал это решение нарушением резолюций ООН.

Чтобы пресечь возможные акции протеста, центральные власти выключили в Кашмире интернет, телевидение и телефонную связь и, частично, электричество.

Индия и Пакистан успели дважды повоевать за этот регион, а также устроили всемирно известный конфликт за высокогорный ледник Сиачен. Местные сепаратисты десятилетиями ведут "войну" против правительства: большинство группировок региона хотят независимости для Кашмира или присоединения к главному геополитическому конкуренту Индии Пакистану.