Экс-президента Перу отправили за решетку на 20 лет после многих лет судебных споров

После судов, длившихся восемь лет, Алехандро Толедо был отправлен в тюрьму по обвинению в коррупции

Экс-президент Перу Алехандро Толедо (Фото: EPA)

В Перу бывшего президента страны Алехандро Толедо заключили в тюрьму на 20 лет и шесть месяцев по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Associated Press.

Перуанский суд предъявил Толедо обвинение в получении $35 млн взятки от бразильской компании Odebrecht, чтобы бывший глава государства разрешил строить автомагистраль, которая должна была соединить Бразилию с южным Перу. Стоимость шоссе изначально оценили в $507 млн, однако в итоге правительство заплатило компании $1,25 млрд.

Приговор был вынесен после восьми лет судебных споров, включая спор о его экстрадиции из США, которая проводилась в апреле 2022 года.

С 2016 года Толедо жил в Калифорнии, когда вернулся в Стэнфордский университет преподавать образование в странах Латинской Америки. В 2019 году он был арестован и помещен в тюрьму Сан-Франциско, но через год его отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавируса и ухудшения его психического здоровья.

На суде Толедо отвергал все обвинения в свой адрес и заявил, что его преследование имеет "политические мотивы". Его адвокат Роберто Сиу сообщил после слушания о подаче апелляции.

Как пишет АР, бразильская компания Odebrecht, построившая некоторые из важнейших инфраструктурных проектов Латинской Америки, призналась американским властям в 2016 году о заключении ряда госконтрактов за "щедрые взятки". Минюст США установил, что подобные контракты компания заключала в Мексике, Гватемале и Эквадоре. С компанией связывают еще трех бывших президентов Перу: Ольянту Умалу, Алана Гарсию и Педро Пабло Кучински, также обвиняемых в получении взяток.