Експрезидента Перу відправили за ґрати на 20 років після багатьох років судових суперечок
У Перу колишнього президента країни Алехандро Толедо ув'язнено на 20 років та шість місяців за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє Associated Press.
Перуанський суд висунув Толедо звинувачення в отриманні $35 млн хабаря від бразильської компанії Odebrecht, щоб колишній глава держави дозволив будувати автомагістраль, яка мала з’єднати Бразилію з південним Перу. Вартість шосе спочатку оцінили в $507 млн, проте в підсумку уряд заплатив компанії $1,25 млрд.
Вирок було винесено після восьми років судових суперечок, включно із суперечкою щодо його екстрадиції зі США, яка проводилася у квітні 2022 року.
З 2016 року Толедо жив у Каліфорнії, коли повернувся до Стенфордського університету викладати освіту у країнах Латинської Америки. У 2019 році його було заарештовано і поміщено у в'язницю Сан-Франциско, але через рік його відпустили під домашній арешт через пандемію коронавірусу та погіршення його психічного здоров’я.
На суді Толедо відкидав всі звинувачення у свою адресу і заявив, що його переслідування має "політичні мотиви". Його адвокат, Роберто Сіу, повідомив після слухання про подання апеляції.
Як пише АР, бразильська компанія Odebrecht, яка побудувала деякі з найважливіших інфраструктурних проєктів Латинської Америки, зізналася американській владі у 2016 році про укладання низки держконтрактів за "щедрі хабарі". Мін'юст США встановив, що подібні контракти компанія укладала у Мексиці, Гватемалі та Еквадорі. З компанією пов'язують ще трьох колишніх президентів Перу: Ольянту Умалу, Алана Гарсію та Педро Пабло Кучинського, яких також звинувачували в отриманні хабарів.
- 24 червня повідомлялося, що прокуратура ЄС підозрює у корупції ексголову Євроінвестбанку Вернера Хоєра.
- 3 жовтня колишнього міністра транспорту Сінгапура, Субраманіама Ісварана, було ув'язнено на 12 місяців позбавлення волі за звинуваченням у корупції.