Эксперт команды Белого дома: В США смертей от COVID-19 больше, чем зафиксировано

Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)

Количество смертей от COVID-19 в США "почти наверняка больше, чем зарегистрировано". Об этом сказал директор Института по аллергических и инфекционных заболеваний и ведущий эксперт оперативной команды Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи на слушаниях в комитете по здравоохранению Сената США, которые проводились дистанционно, передает Голос Америки.

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"Учитывая ситуацию в частности в Нью-Йорке, который оказался перед очень серьезным вызовом – там могут быть люди, которые болели COVID-19 и умерли дома. Но их не внесли в статистику, потому что эти люди не были госпитализированы ", – заявил Фаучи.

Также ведущий эксперт подчеркнул: не следует думать, что "вирус просто исчезнет" к осени, и очень вероятно, что в конце года будет новая волна болезни. При этом он выразил надежду, что к тому времени США будут готовы лучше, чем сейчас.

"Учитывая возможность проведения тестов, возможность запастись средствами индивидуальной защиты, а также отслеживать болезнь – надеюсь, что если у нас будет угроза второй волны, мы сможем справиться с ней очень эффективно, чтобы предотвратить новые вспышки", – сказал Фаучи.

Эксперт добавил, что сейчас в США одновременно работают над несколькими вакцинами, и он надеется, что успешной будет не одна разработка.

По состоянию на 12 мая в США из-за пандемии коронавируса умерло уже более 82 000 человек. Согласно новым прогнозам исследователей Института Вашингтона, в начале августа это число может составлять 137 000.

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