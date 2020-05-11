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Коронавирус. Еврокомиссия предупредила европейцев о возможной "второй волне"

Коронавирус. Еврокомиссия предупредила европейцев о возможной "второй волне" - Фото
Иллюстративное фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA
11.05.2020, 18:10

В Еврокомиссии призывают граждан ЕС не забывать о возможности новой вспышки пандемии COVID-19

Еврокомиссия совместно со странами-членами ЕС принимает меры для укрепления системы медицинского наблюдения и контроля, а также прорабатывает пути коммуникации с населением, поскольку каждый европеец должен осознавать возможность "второй волны" пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер, передает Укринформ.

Отмечается, что об опасности новой вспышки пандемии предупредил Европейский центр по предотвращению болезни и контроля (ECDC), исходя из последнего анализа и оценок рисков.

Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия постоянно координирует усилия со странами-членами ЕС в различных форматах, например, в рамках Комитета ЕС по безопасности здоровья.

Еженедельно министры по охране здоровья стран Евросоюза общаются с профильным еврокомиссаром Стеллой Кириакидес в режиме видеоконференции и обсуждают меры по борьбе с пандемией, включая обмен информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинской аппаратуры для помощи больным.

  • По состоянию на утро 11 мая в мире коронавирус подтвержден у 4 180 923 человек, умерли от болезни 283 868 пациентов, выздоровели 1 493 401.

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Наталия Медведева
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