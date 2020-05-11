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Коронавирус. В мире почти 1,5 млн выздоровевших - последние данные

Коронавирус. В мире почти 1,5 млн выздоровевших - последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Djordje Savic/EPA
11.05.2020, 07:40

В мире насчитывается почти 4,2 млн заболевших COVID-19 и почти 1,5 млн выздоровевших

На утро 11 мая в мире коронавирус подтвержден у 4 180 923 человек, умерли от болезни 283 868 пациентов, выздоровели 1 493 401. Об этом говорят данные, сведенные на  сайте Worldometers.

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За сутки в мире подтверждено 79 875 новых случаев заболевания, 3510 человек умерло.

Более 200 000 заболевших - в пяти странах: США, Испании, Великобритании, Италии и России.

Страны, в которых более 100 000 заболевших:

Страны с наибольшим числом заболевших коронавирусом (Скриншот сайта Worldometers)

  • На утро 10 мая в Украине коронавирус подтвердили у 15 232 пациентов, 3060 человек выздоровели, 391 умер.

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Денис Юдин
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