Экспертиза дала заключение о причине смерти миллиардера Эпштейна

Джеффри Эпштейн (Фото - EPA)

Главный медицинский эксперт доктор Барбара Сэмпсон заявила, что, после тщательного изучения всей следственной информации, включая результаты вскрытия, пришла к выводу о самоубийстве миллиардера Джеффри Эпштейна, сообщает Associated Press.

66-летний Эпштейн был найден мертвым в своей камере. Он ожидал суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Адвокаты Эпштейна заявили, что не удовлетворены выводами Сэмпсон. Они намерены провести собственное расследование. Адвокаты рассчитывают получить какое-либо видео окрестностей камеры Эпштейна, на которое мог попасть непосредственно момент его смерти.