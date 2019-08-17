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Экспертиза дала заключение о причине смерти миллиардера Эпштейна

Экспертиза дала заключение о причине смерти миллиардера Эпштейна - Фото
Джеффри Эпштейн (Фото - EPA)
17.08.2019, 08:43

После недельного исследования эксперт подтвердила версию о самоубийстве

Главный медицинский эксперт доктор Барбара Сэмпсон заявила, что, после тщательного изучения всей следственной информации, включая результаты вскрытия, пришла к выводу о самоубийстве миллиардера Джеффри Эпштейна, сообщает Associated Press.

66-летний Эпштейн был найден мертвым в своей камере. Он ожидал суда по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Адвокаты Эпштейна заявили, что не удовлетворены выводами Сэмпсон. Они намерены провести собственное расследование. Адвокаты рассчитывают получить какое-либо видео окрестностей камеры Эпштейна, на которое мог попасть непосредственно момент его смерти.

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