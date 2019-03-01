Эксперты подтвердили применение хлора в атаке на сирийскую Думу

Фото: EPA

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что во время атаки в анклаве сирийских повстанцев Дума в апреле 2018 года использовался хлор. Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

"По результатам анализа полученных данных было установлено, что во время боев 7 апреля 2018 года в качестве оружия было использовано химическое вещество токсического действия. Этим токсичным химикатом был, вероятно, молекулярный хлор", - говорится в отчете.

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В ответ на обвинения в применении химического оружия в Сирии в 2014 году была создана миссия по выявлению таких фактов ОЗХО.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у пятисот жителей города после событий, по которым осуществлялось расследование, были зафиксированы симптомы отравления вследствие химической атаки.

12 сентября 2018 года следователи ООН по правам человека заявили, что правительственные войска Сирии в 2018-ом трижды применяли запрещенное химическое оружие на основе хлора в подконтрольном повстанцам пригороде Дамаска и провинции Идлиб.