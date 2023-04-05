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Эрдоган недоволен "миропорядком". Хочет реформировать ООН

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 06:29
Эрдоган недоволен
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования системы ООН. Об этом сообщает Анадолу.

"Миропорядок, при котором судьбу человечества вершат всего лишь пять стран, недееспособен. Всеобъемлющее реформирование Совета Безопасности ООН крайне необходимо", – сказал Эрдоган.

При этом он выразил уверенность в возможности "установления между Россией и Украиной справедливого мира". 

По словам Эрдогана, достижение этой цели "предоставит сторонам достойный выход из сложившейся ситуации и выведет регион из водоворота, в который он был втянут". Кто и зачем "втянул" регион в "водоворот", президент Турции не уточнил. Каким образом возможно достижение "справедливого мира" с государством-террористом, каждый день без всякой причины убивающим мирных украинских граждан, – тоже.

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Вадим Ребрина
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Турция реджеп тайип эрдоган
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