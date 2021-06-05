Эрдоган объявил об открытии нового крупного месторождения газа в Черном море

Турция обнаружила новое месторождение газа в Черном море на 135 миллиардов кубометров, в результате чего общей потенциал открытых Турцией месторождений в регионе достиг 540 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters.

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В прошлом году турецкое буровое судно Fatih обнаружило 405 миллиардов кубометров природного газа в месторождении Сакарья в западном Черноморском регионе, что является крупнейшим открытием страны.

"Наши новые буровые работы вокруг (скважины) продолжаются, дай Бог, мы ожидаем новых хороших новостей из этого региона", – сказал Эрдоган.

Анкара намерена перекачивать газ из месторождения Сакарья в свою основную сеть в 2023 году, при этом стабильная добыча на плато начнется в 2027 или 2028 году. Месторождение выйдет на полную добычу после четырехэтапного плана разработки.

Для подключения новых скважин в регионе к основной сети потребуется трубопровод протяженностью не менее 160 км. Также а течение двух лет Анкаре необходимо будет построить приемную станцию.

Агентство отмечает, что Турция, у которой мало нефти и газа, сильно зависит от импорта из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного газа из Катара, США, Нигерии и Алжира. В прошлом году Турция импортировала 48,1 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем годом ранее, треть из которых была из России.

21 августа 2020 года Эрдоган заявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные газовые месторождения. Их запасы оцениваются в 320 млрд кубометров газа. По данным Reuters, такие объемы газа покроют потребности Турции в ресурсе на 20 лет. Министра энергетики и природных ресурсов Турции заявлял, что добычу газа могут начать в 2023 году. Всего планируют пробурить 30-40 скважин.

Также в 2020 году турецкие георазведчики обнаружили 405 млрд кубометров газа в скважине "Туна-1". Это крупнейшее месторождение в Черном море. Добычу могут начать в 2023 году.

Вадим Ребрина

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