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Эрдоган передумал высылать из Турции послов десяти стран

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 21:11
Эрдоган передумал высылать из Турции послов десяти стран - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передумал объявлять персонами нон грата послов десяти западных государств после того, как они публично заявили о соблюдении Венской конвенции, предписывающей дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны, в которой они работают. Об этом сообщает Daily Sabah.

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"Мы не намерены создавать кризис, и эти посольства отступили, сделав заявление о соблюдении Венской конвенции. Мы ожидаем, что послы с этого момента будут действовать соответствующим образом", – заявил Эрдоган после заседания кабинета министров.

10 посольств в Турции объявили сегодня в Twitter, что они соблюдают статью 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая призывает послов не вмешиваться во внутренние дела государств, в которых они служат.

"Моим долгом как главы государства было ответить на это оскорбление", – сказал Эрдоган.

По его мнению, заявление десяти посольств о бизнесмене Османе Кавале "было направлено на суверенитет Турции и оскорбление нашей судебной системы".

Справка. Осман Кавала – один из самых известных турецких правозащитников и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами.

  • 23 октября Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов 10 стран, включая США из-за призывов освободить из тюрьмы турецкого активиста Османа Кавалу. 
  • На утро 25 октября турецкая лира упала на 1,6% – до рекордно низкого уровня – 9,8 лир/$.
Вадим Ребрина
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Турция дипломаты реджеп эрдоган Осман Кавала
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