Турция выгоняет из страны послов 10 западных стран
23.10.2021, 18:06
Реджеп Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить персонами нон грата послов десяти стран из-за призывов освободить из тюрьмы турецкого активиста Османа Кавалы. Об этом сообщает Reuters.
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