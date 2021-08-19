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Турция готова к сотрудничеству с Талибаном – Эрдоган

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 06:37
Турция готова к сотрудничеству с Талибаном – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция готова ко всем видам сотрудничества с захватившим власть в Афганистане исламистским движением Талибан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Hurriyet.

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"Мы готовы ко всем видам сотрудничества во имя мира во всем мире", – заявил Эрдоган. Он приветствовал "умеренные" заявления талибов.

По словам Эрдогана, Турция некоторое время уже поддерживала контакты с Талибаном.

Также Эрдоган отметил, что из Афганистана были эвакуированы 552 человека.

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Денис Юдин
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Турция Афганистан талибан реджеп тайип эрдоган
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