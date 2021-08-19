Турция готова к сотрудничеству с Талибаном – Эрдоган
19.08.2021, 06:37
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Турция готова ко всем видам сотрудничества с захватившим власть в Афганистане исламистским движением Талибан, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Hurriyet.
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"Мы готовы ко всем видам сотрудничества во имя мира во всем мире", – заявил Эрдоган. Он приветствовал "умеренные" заявления талибов.
По словам Эрдогана, Турция некоторое время уже поддерживала контакты с Талибаном.
Также Эрдоган отметил, что из Афганистана были эвакуированы 552 человека.
- 15 августа талибы без боя взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- 17 августа глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель заявил, что ЕС придется говорить с Талибаном, но это не означает официального признания.
- Вчера стало известно, что США перекрыли талибам доступ к счетам правительства Афганистана.
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