Боррель: Евросоюзу придется говорить с талибами ради эвакуации людей из Афганистана

Европейскому Союзу придется как можно поговорить с Талибаном, чтобы обеспечить эвакуацию афганцев, сотрудничавших с ЕС. Но это не подразумевает официальное признание Евросоюзом нового режима в Афганистане. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель, передает euronews.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Талибан выиграл войну, поэтому нам придется поговорить с ними, чтобы как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис", – сказал Боррель.

Однако глава дипломатии ЕС подчеркнул, что диалог с талибами не подразумевает официального признания нового режима Брюсселем в ближайшем будущем.

Боррель сказал, что ему нужно поговорить с властями Талибана, чтобы дать возможность 400 афганцам, работавшим на ЕС, и их семьям добраться до аэропорта Кабула, чтобы эвакуироваться.

"Мы будем иметь дело с афганскими властями такими, какие они есть, в то же время сохраняя естественную бдительность в отношении соблюдения международных обязательств", – добавил Боррель.

Он добавил, что диалог с Талибаном также должен будет сосредоточиться "на средствах предотвращения возвращения иностранного террористического присутствия в Афганистан".

15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".

16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула.

Президент США Джо Байден заявил, что "американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил: если в Афганистан вернуться и активизируются международные террористы, то у Альянса и союзников есть возможносnь для нанесения по ним дистанционного удара.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не признает правительство, которое сформирует Талибан, поскольку талибы силой свергли демократически избранную власть.

Читайте также: Талибан дал первую пресс-конференцию: обещают права женщинам и свободу СМИ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.