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Боррель: Евросоюзу придется говорить с талибами ради эвакуации людей из Афганистана

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17.08.2021, 22:49
Боррель: Евросоюзу придется говорить с талибами ради эвакуации людей из Афганистана - Фото
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейскому Союзу придется как можно поговорить с Талибаном, чтобы обеспечить эвакуацию афганцев, сотрудничавших с ЕС. Но это не подразумевает официальное признание Евросоюзом нового режима в Афганистане. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель, передает euronews.

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"Талибан выиграл войну, поэтому нам придется поговорить с ними, чтобы как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис", – сказал Боррель.

Однако глава дипломатии ЕС подчеркнул, что диалог с талибами не подразумевает официального признания нового режима Брюсселем в ближайшем будущем.

Боррель сказал, что ему нужно поговорить с властями Талибана, чтобы дать возможность 400 афганцам, работавшим на ЕС, и их семьям добраться до аэропорта Кабула, чтобы эвакуироваться.

"Мы будем иметь дело с афганскими властями такими, какие они есть, в то же время сохраняя естественную бдительность в отношении соблюдения международных обязательств", – добавил Боррель.

Он добавил, что диалог с Талибаном также должен будет сосредоточиться "на средствах предотвращения возвращения иностранного террористического присутствия в Афганистан".

  • 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена".
  • 16 августа утром тысячи мирных афганских жителей, пытаясь бежать из страны, заполонили аэропорт Кабула.
  • Президент США Джо Байден заявил, что "американцы не могут и не должны умирать и сражаться в войне, в которой афганцы не хотят воевать сами".
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил: если в Афганистан вернуться и активизируются международные террористы, то у Альянса и союзников есть возможносnь для нанесения по ним дистанционного удара.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не признает правительство, которое сформирует Талибан, поскольку талибы силой свергли демократически избранную власть. 

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Наталия Медведева
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Афганистан талибан Жозеп Боррель
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