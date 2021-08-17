"Они взяли власть силой". Канада не признает Талибан в качестве правительства Афганистана
17.08.2021, 21:41
Джастин Трюдо (Фото: Justin Trudeau/Facebook)
Канада не признает талибов в качестве правительства Афганистана. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.
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Трюдо заявил, что после захвата Кабула исламистским движением: Канада не планирует признавать талибов в качестве законной власти Афганистана.
"Канада не планирует признавать талибов в качестве правительства Афганистана. Они силой взяли власть, сместив должным образом избранное демократическое правительство", – сказал Трюдо журналистам.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны - возможно, в Узбекистан. Издание ВВС также писало, что вице-президент Амрулла Салех якобы тоже сбежал.
- 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.
- 17 августа вице-президент Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, в данный момент является законным президентом Афганистана и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.
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