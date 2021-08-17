"Они взяли власть силой". Канада не признает Талибан в качестве правительства Афганистана

Канада не признает талибов в качестве правительства Афганистана. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

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Трюдо заявил, что после захвата Кабула исламистским движением: Канада не планирует признавать талибов в качестве законной власти Афганистана.

"Канада не планирует признавать талибов в качестве правительства Афганистана. Они силой взяли власть, сместив должным образом избранное демократическое правительство", – сказал Трюдо журналистам.

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Наталия Медведева

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