Европарламент призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Европейский парламент призвал официально прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. Об этом сообщается в отчете парламента.

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Евродепутаты заявили, что отношения с Турцией "достигли исторически наиболее низкого уровня", и ЕС необходимо провести их глубокую переоценку.

Депутаты утверждают, что Анкара "все больше дистанцируется" от ценностей и стандартов ЕС. Если ситуация не изменится, по их мнению, комиссия должна рекомендовать официально приостановить переговоры о вхождении в Евросоюз.

Европарламент призывал власти Турции освободить всех заключенных правозащитников, журналистов, юристов, ученых и других лиц, задержанных "по необоснованным обвинениям". Также они напомнили об участии Турции в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе и заявили о "враждебной внешней политике Анкары" против Греции и Кипра.

"Этот отчет, вероятно, является самой жесткой критикой ситуации в Турции", – заявил депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

Отчет был принят в среду, 19 мая, 480 голосами. Против проголосовали 64 депутат, 150 – воздержались.

Летом 2020 года Греция заключила с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон, которые подтверждают право греческих островов на исключительную экономическую зону. Однако Турция отказалась признавать этот договор и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в прибрежные воды Греции для составления карты бурения скважин с углеводородами. Между греческими и турецкими войсками произошло столкновение.

7 декабря Европарламент призвал ввести санкции против Турции. В ответ на этот шаг Эрдоган заявил, что Турция "не подчинится угрозам и шантажу".

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Оксана Житнюк

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