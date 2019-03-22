Эрдоган: Трамп провоцирует новый виток кризиса на Ближнем Востоке

Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил президента США Дональда Трампа за намерение признать Голанские высоты, которые Турция считает оккупированными, израильской территорией. Об этом Эрдоган сказал в своем выступлении на открытии заседания исполнительного комитета Организации Исламского Сотрудничества в Стамбуле, сообщает Анадолу.

По мнению президента Турции, Трамп своими заявлениями о Голанских высотах провоцирует новый виток напряженности и кризиса на Ближнем Востоке.

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Эрдоган заявил, что исламские страны не допустят "узаконивания оккупации Голанских высот".

Вчера Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.