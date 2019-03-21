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21.03.2019, 19:29

Трамп: Пора признать, что Голанские высоты - территория Израиля

Трамп: Пора признать, что Голанские высоты - территория Израиля - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США считает, что это решение имеет важное значение для безопасности Израиля и региона в целом

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Соединенным Штатам пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"По прошествии 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что имеет решающее стратегическое и безопасностное значение для государства Израиль и региональной стабильности!" - говорится в сообщении Трампа.

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Голанские высоты считаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Сейчас большая их часть контролируется Израилем, а восточная часть - Сирией. И Израиль, и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Две трети их территории были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года - тогда Израиль вступил в войну с сосредоточившейся вдоль его границ объединенной армией Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира и победил.

В 1981 году Кнессет Израиля принял закон о Голанских высотах, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года).

14 мая 2018 года США официально открыли свое посольство в Иерусалиме. 16 мая Гватемала перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. 15 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля.

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Теги: Израиль, дональд трамп, голанские высоты
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