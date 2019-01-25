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25.01.2019, 16:25

Эрдоган: Турции не нужно разрешений на операцию в Сирии

Эрдоган: Турции не нужно разрешений на операцию в Сирии - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - EPA)

Турецко-сирийское соглашение дает нам право на проведение военной операции в случае необходимости, отметил президент Турции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара надеется на создание у границ Турции в течение ближайших месяцев зоны безопасности. Об этом сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, зону безопасности в Сирии должна контролировать Турция.

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Он добавил, что Турция не нуждается в согласии какой-либо стороны для антитеррористической операции в Сирии.

"Турецко-сирийское соглашение, подписанное в Адане в 1998 году, дает Анкаре право на проведение военной операции в случае возникновения угрозы с сирийской территории", - сказал Эрдоган.

Вчера сообщалось, что боевики в Донбассе используют российскую разработку 2014 года, которая использовалась в Сирии. 

"В ОРДЛО зафиксировано боевое применение в зоне ответственности 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск разведывательных комплексов БПЛА Форпост”, - сообщила группа "Информационное сопротивление".

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Теги: Сирия, война, Турция, реджеп эрдоган
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