Эрдоган: Турции не нужно разрешений на операцию в Сирии

Реджеп Эрдоган (фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара надеется на создание у границ Турции в течение ближайших месяцев зоны безопасности. Об этом сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, зону безопасности в Сирии должна контролировать Турция.

Реклама

Он добавил, что Турция не нуждается в согласии какой-либо стороны для антитеррористической операции в Сирии.

"Турецко-сирийское соглашение, подписанное в Адане в 1998 году, дает Анкаре право на проведение военной операции в случае возникновения угрозы с сирийской территории", - сказал Эрдоган.

Вчера сообщалось, что боевики в Донбассе используют российскую разработку 2014 года, которая использовалась в Сирии.

"В ОРДЛО зафиксировано боевое применение в зоне ответственности 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск разведывательных комплексов БПЛА Форпост”, - сообщила группа "Информационное сопротивление".