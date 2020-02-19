Эрдоган угрожает Сирии начать военную операцию "в любой момент"

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)

Операция Вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб может начаться "в любой момент". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

По его словам, Турция не оставит Идлиб "режиму" президента Сирии Башара Асада и его сторонникам. Эрдоган говорит, что остались "считанные дни" до момента, когда силы Асада, должны "прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации".

Также Эрдоган заявляет, что переговоры Турции и РФ не дают "желаемого результата". Президент Турции добавил, что они подготовили собственный план действий и завершили подготовку операции в Идлибе.

"Турция полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона", - резюмировал Эрдоган.

Его заявление появилось на фоне наступления сирийских войск при поддержке РФ на последний большой анклав повстанцев в стране, сообщает Al Jazeera.