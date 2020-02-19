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Эрдоган угрожает Сирии начать военную операцию "в любой момент"

Эрдоган угрожает Сирии начать военную операцию "в любой момент" - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)
19.02.2020, 14:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это "последнее предупреждение" по Сирии

Операция Вооруженных сил Турции в сирийской провинции Идлиб может начаться "в любой момент". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу

По его словам, Турция не оставит Идлиб "режиму" президента Сирии Башара Асада и его сторонникам. Эрдоган говорит, что остались "считанные дни" до момента, когда силы Асада, должны "прекратить агрессивные действия и отойти за рамки зоны деэскалации".

Также Эрдоган заявляет, что переговоры Турции и РФ не дают "желаемого результата". Президент Турции добавил, что они подготовили собственный план действий и завершили подготовку операции в Идлибе.

"Турция полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона", - резюмировал Эрдоган.

Его заявление появилось на фоне наступления сирийских войск при поддержке РФ на последний большой анклав повстанцев в стране, сообщает Al Jazeera

  • Турция обвиняет Сирию в атаках при поддержке российской авиации мирных объектов и позиций турецких военных в Идлибе.
  • 29 января сообщалось, что свои дома на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек из-за продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии Асада и авиации РФ. 
  • В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в игнорировании договоренностей о прекращении огня в Сирии.
  • Вчера глава комитета немецкого Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал наложить санкции на РФ, если она не прекратит авиаудары в Идлибе.
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Сирия башар асад реджеп тайип эрдоган
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