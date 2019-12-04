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Эрдогана убедили не блокировать сдерживание РФ на востоке НАТО

Эрдогана убедили не блокировать сдерживание РФ на востоке НАТО - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)
04.12.2019, 15:58

Турция отказывалась утверждать план обороны стран Балтии и Польши, аргументируя это в том числе и тем, что для нее самой у НАТО подобного плана нет

Лидеры стран Балтии убедили турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать оборонные планы НАТО для Польши и их региона. Об этом со ссылкой на литовского президента Гитанаса Науседу пишет Reuters.

Также на встрече были президент Латвии Эгилс Левиц и премьер Эстонии Юрий Ратас.

"Это огромное достижение не только для нашей страны, но и для всего региона, поскольку оно обеспечивает безопасность наших граждан", - заявил Науседа на саммите Альянса в Лондоне.

Ранее Эрдоган заявлял, что будет противодействовать планам НАТО по защите восточного фланга от российской угрозы, если Альянс альянс не признает террористической организацией Отряды народной самообороны курдов (YPG). Это требование президента Турции стало одной из главным тем саммита НАТО.

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нато литва Турция страны балтии
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