"Никакого шантажа": Турция блокирует план НАТО по защите Балтики

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)

Турция выступит против плана НАТО по защите балтийских стран и Польши, если альянс не признает террористической организацией Отряды народной самообороны курдов. Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, он говорил вчера с президентом Польши Анджеем Дудой, и они договорились о встрече вместе с лидерами балтийских стран на саммите НАТО в Лондоне, чтобы обсудить вопрос.

Reuters сообщает, что в Турции не согласны, что шантажируют НАТО. Речь, по мнению турецких должностных лиц, идет о полном праве Турции воспользоваться вето в альянсе.

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