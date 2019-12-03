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"Никакого шантажа": Турция блокирует план НАТО по защите Балтики

"Никакого шантажа": Турция блокирует план НАТО по защите Балтики - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)
03.12.2019, 14:23

Эрдоган требует признать курдов в Сирии террористами

Турция выступит против плана НАТО по защите балтийских стран и Польши, если альянс не признает террористической организацией Отряды народной самообороны курдов. Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, он говорил вчера с президентом Польши Анджеем Дудой, и они договорились о встрече вместе с лидерами балтийских стран на саммите НАТО в Лондоне, чтобы обсудить вопрос.

Reuters сообщает, что в Турции не согласны, что шантажируют НАТО.  Речь, по мнению турецких должностных лиц, идет о полном праве Турции воспользоваться вето в альянсе.

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