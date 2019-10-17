Турция согласилась приостановить наступление в Сирии - США

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR/EPA)

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами. Об этом сообщает ВВС.

Все военные операции будут приостановлены на 120 часов.

США будут содействовать "упорядоченному выведению" возглавляемых курдами войск с территории на границе, которую Турция назвала "безопасной зоной".

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция завершится, если курды сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны".