Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Турция согласилась приостановить наступление в Сирии - США

Турция согласилась приостановить наступление в Сирии - США - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: STR/EPA)
17.10.2019, 20:55

Судя по всему, курды готовы покинуть территорию на сирийско-турецкой границе

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами. Об этом сообщает ВВС.

Все военные операции будут приостановлены на 120 часов.

США будут содействовать "упорядоченному выведению" возглавляемых курдами войск с территории на границе, которую Турция назвала "безопасной зоной".

Вчера президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что операция завершится, если курды сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны".

Напишите нам
США Сирия Турция реджеп эрдоган курды
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 