Конгресс США одобрил новые санкции против Турции

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, сообщает The Hill.

В поддержку санкций проголосовали 403 конгрессмена, против - только 16.

Издание отмечает, что такое голосование - редкий случай проявления двухпартийного недовольства политикой президента США Дональда Трампа, который вывел американские войска с севера Сирии перед турецкой операцией, а после достижения перемирия отменил ранее введенные против Турции санкции.

Санкции вводят финансовые и визовые ограничения для турецких чиновников, связанных с операцией в Сирии, включая министра обороны, начальника генштаба и министра финансов, и затрагивают государственный банк Halkbank. Также запрещаются поставки оружия в Турцию, под санкции попадут и иностранные компании, поставляющие вооружение турецким силам в Сирии.

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