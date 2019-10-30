Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Конгресс США одобрил новые санкции против Турции

Конгресс США одобрил новые санкции против Турции - Фото
Конгресс США (фото - pixabay.com)
30.10.2019, 06:30

Санкции коснутся турецких чиновников, госбанка и поставок оружия

Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, сообщает The Hill.

В поддержку санкций проголосовали 403 конгрессмена, против - только 16.

Издание отмечает, что такое голосование - редкий случай проявления двухпартийного недовольства политикой президента США Дональда Трампа, который вывел американские войска с севера Сирии перед турецкой операцией, а после достижения перемирия отменил ранее введенные против Турции санкции.

Санкции вводят финансовые и визовые ограничения для турецких чиновников, связанных с операцией в Сирии, включая министра обороны, начальника генштаба и министра финансов, и затрагивают государственный банк Halkbank. Также запрещаются поставки оружия в Турцию, под санкции попадут и иностранные компании, поставляющие вооружение турецким силам в Сирии.

Читайте также: Глава Пентагона: Турция движется к орбите России

Напишите нам
санкции Сирия Турция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 