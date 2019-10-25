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Глава Пентагона: Турция движется к орбите России

Глава Пентагона: Турция движется к орбите России - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
25.10.2019, 19:47

По мнению Эспера, наступление Турции на севере Сирии поставило США в ужасное положение

Турция отворачивается от Запада и направляется к России. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер накануне саммита НАТО в Брюсселе, передает BBC.

"Мы видим, что они движутся ближе к орбите России, чем к западной орбите, и я думаю, что это обидно", - отметил господин Эспер.

По его мнению, наступление Турции на севере Сирии поставило США в ужасное положение.

Эспер считает, что Турция начала операцию Источник мира безосновательно, и эта страна движется в неправильном направлении.

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пентагон Сирия Турция Марк Эспер
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