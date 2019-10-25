Глава Пентагона: Турция движется к орбите России

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Турция отворачивается от Запада и направляется к России. С таким заявлением выступил министр обороны США Марк Эспер накануне саммита НАТО в Брюсселе, передает BBC.

"Мы видим, что они движутся ближе к орбите России, чем к западной орбите, и я думаю, что это обидно", - отметил господин Эспер.

По его мнению, наступление Турции на севере Сирии поставило США в ужасное положение.

Эспер считает, что Турция начала операцию Источник мира безосновательно, и эта страна движется в неправильном направлении.

Читайте также: Война в Сирии. Уходящих военных США забросали овощами: видео

Читайте мнение: "Источник мира": а вы знаете, что происходит в Сирии?